MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA | 14 Ekim 2021 Perşembe - 14:35 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 14:35