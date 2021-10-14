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16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 14:35 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 14:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye  kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat  Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde  bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
 
  
 

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