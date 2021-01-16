16 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
16 Ocak 2021 Cumartesi - 22:18 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 22:18
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 98 milyon TL'yi aştı. Bu akşam Star TV ekranında gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden oynadıkları biletleri sorgulayabilecek. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı...
Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto
'da büyük ikramiye tutarı 98 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı gerçekleştirilen canlı yayın çekilişi yapıldı. Çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralarda belli oldu.
98 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye tutarı ile Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları 43-71-73-75-86-88 ve 79 joker numarası olarak belirlendi.