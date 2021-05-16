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16 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama...

16 Mayıs 2021 Pazar - 22:07 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 22:07

Süper Loto'da çekiliş heyecanı son buldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 249 bin 205 TL olarak açıklandı. İşte, 16 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...


Sisal Şans oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Millipiyangoonline'da yer alan çekilişin detayları merak ediliyor. Canlı olarak aktarılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti mi sorusu ise gündemde. Çekilişte kazandıran numaralar; 1-3-4-5-28-58 oldu. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları...
 
16 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
 
Süper Loto çekilişinin haftanın son günündeki çekilişi yapıldı. Çekilişler saat 21:30'da yapılıyor ve canlı olarak takip etmek isteyenler ise Milli Piyango TV Youtube kanalından çekilişi izleyebiliyor. Sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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