16 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama...

Sisal Şans oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Millipiyangoonline'da yer alan çekilişin detayları merak ediliyor. Canlı olarak aktarılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti mi sorusu ise gündemde. Çekilişte kazandıran numaralar; 1-3-4-5-28-58 oldu. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları...
16 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
Süper Loto çekilişinin haftanın son günündeki çekilişi yapıldı. Çekilişler saat 21:30'da yapılıyor ve canlı olarak takip etmek isteyenler ise Milli Piyango TV Youtube kanalından çekilişi izleyebiliyor. Sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.