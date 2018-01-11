16 ilde FETÖ'nün "kripto ablalarına" operasyon

FETÖ'nün "hakim ve savcı hazırlama evleri" ortaya çıkarıldı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün hakim ve savcı adaylarını sınavlara hazırlayan üst düzey 'Abla' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 kentte operasyon başlatıldı. 4 abla 12 avukat gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün devlete sızmak için örgüt üyesi hakim ve savcı adaylarına eğitim vermeye devam ettiği ortaya çıktı. FETÖ'nün üst düzey ablaları ile hakim, savcı adayı avukatlarında aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5'i abla 5'i avukat 10 örgüt üyesi ise aranıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordineli çalışmalarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devlete sızma planlarına hala devam ettiğini ortaya koydu.

Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturmada, FETÖ'nün yargı sistemine sızdırmaya çalıştığı bir yapıya ulaşıldı. Yapılan çalışmada FETÖ üst düzey yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve "abla" olarak adlandırılan bazı şüphelilere ulaşıldı. Şüphelilerin, örgütün" Hakim-Savcı hazırlama evleri"nden sorumlu oldukları belirlendi. Takiplerde, şüphelilerin örgüt evlerinde, hakim ve savcılık sınavına girmeye hazırlanan örgüt üyesi avukatlara eğitim verdikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce, Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 16 ilde 40 adrese baskın düzenlendi. Aralarında FETÖ'nün 4 üst düzey ablası ile hakim ve savcı adayı 12 avukatın bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 26 şüphelinin tespit edildiği soruşturmada 5'i abla 5'i hakim ve savcı adayı avukat 10 şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (milliyet.com.tr)