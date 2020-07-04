04 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.748 -0.99 EURO 7,7210 0.23
USD 6,8670 0.21 ALTIN 392,360 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

16 ilde dev operasyon! 135 kişi yakalandı

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:23 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 13:23

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 135 kişi yakalandı.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2  Temmuz'da sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının  önlenmesine yönelik İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Yalova  çalışma başlattı.
 
Ekipler, 2 Temmuz'da 05.00 sıralarında eş zamanlı düzenlediği  operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Menderes B.'nin  de bulunduğu 135 kişiyi yakaladı.
 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 66 bin 451 paket kaçak  sigara, 11 bin 251 paket markalı tütün, 224 kilo 900 gram nargile tütünü, 1299  dolu vaziyette kaçak veya sahte alkol şişesi, 270 litre alkol sıvısı, 2 milyon  126 bin 795 sigara kağıdı, 129 bin 900 sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 boş  makaron, 23 bin 300 dolu makaron, 118 bin 644 kaçak elektronik eşya, suç unsuru  nakliyesinde kullanılan 19 araç, alkol yapımında kullanılan etiket ve bandrol,  suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 950 lira, 35 bin avro, 22'si F serisi  112 adet 1 dolar, 2 tabanca, 124 fişek, 51 kol saati olmak üzere toplamda piyasa  değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

ETİKETLER

operasyon alkol kaçakçılık sigara
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.