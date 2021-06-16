16 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenleniyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 168 milyon 517 bin 521 TL. 16 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -10-12-17-40-52-83- ve joker:57 oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi 16 Haziran tarihinde yani bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Çekiliş ardından 6, 5+1 ve 5 bilen talihli çıkmadığından ikramiye devretti.