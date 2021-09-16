Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.
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16 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
16 Eylül 2021 Perşembe - 19:32 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 19:36