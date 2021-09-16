16 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 -0.42 EURO 10,0330 0.61
USD 8,5120 1.02 ALTIN 479,890 -1.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

16 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

16 Eylül 2021 Perşembe - 19:32 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 19:36

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.


Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı koronavirüs 16 Eylül
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.