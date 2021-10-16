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16 Ekim koronavirüs tablosu! Kötü haber geldi, maalesef...

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 19:30 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 19:54

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi. Böylece günler sonra ilk kez vefat sayısı 200 bandını aşmış oldu.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin  537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 25 bin 611 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,09,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,34 olarak gerçekleşti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 862 bin 236'ya  yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 152 bin 703 doz  aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il,  Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne Balıkesir ve Burdur oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın  aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir  eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün  gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.
 

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