16 belediyeye 412 memur alınacak! İşte Belediye memur alımı başvuruları şartları ve ilanları

Farklı illerde belediyelere en az lise mezunlarından memur personel alımı yapılacak. Belediyelere memur alımı ilanları yayınlandı. Peki, İŞKUR Kamu iş ilanlarına başvurular nasıl yapılır? Belediye memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Belediye memur alım şartları ve ilanları...

Farklı illerde 16 belediyeye 412 memur alınacak. Memur alımı yapılacak belediyeler arasında Gazipaşa Belediyesi, Bursa Yıldırım Belediyesi, Şişli Belediyesi, Fatih Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Gebze Belediyesi, Burdur Çeltikçi Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Rize Derepazarı Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Aksaray Belediyesi, Afyonkarahisar Akharım Belediyesi, Konya Meram Belediyesi, Nevşehir Kozaklı Belediyesi, Aksaray Güzelyurt Belediyesi, Kırıkkale Bahşılı Belediyesi yer alıyor. Peki, belediye memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR Kamu iş ilanlarına başvurular nasıl yapılır? Belediye memur alımı başvuruları şartları ve ilanları...

Gazipaşa Belediyesi 10 memur alıyor!

Antalya Gazipaşa Belediyesi açıktan atama yoluyla lisans ve önlisans mezunu 10 memur alacak. Başvuru yapacak adayların belgeler ile 19 Ağustos 2020 tarihinden 21 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.30’ye kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Bursa Yıldırım Belediyesi 30 zabıta memuru alıyor!

Yıldırım Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için 24-28 Ağustos 2020 tarihlkeri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

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Şişli Belediyesi 25 zabıta memur alıyor

Şişli Belediyesi, KPSS 'den en az 65 puanla zabıta memuru alıyor. Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacak.

Fatih Belediyesi 50 memur alıyor!

Fatih Belediyesi memur ve zabıta memuru kadrolarına en az önlisans mezunu 50 memur alacak. Fatih Belediyesi 20 memur ve 30 zabıta memuru olmak üzere açıktan atama yoluyla 50 memur alacak. Başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 75 puan almaları gerekiyor. Başvurular 31 Ağustos'ta başlayacak.

Eyüpsultan Belediyesi 25 zabıta memuru alıyor!

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 25 zabıta memuru alıyor. Zabıta alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Eyüpsultan Belediyesi zabıta alımı ilanına göre başvuru yapacak adayların en az lise veya dengi okullardan mezun olmaları gerekiyor. İlanda, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere 25 zabıta alınacak.

Gebze Belediyesi 45 zabıta alıyor!

Kocaeli Gebze Belediyesi açıktan atama yoluyla zabıta memuru alıyor. Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için başvuru belgelerini 31 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında mesai bitimine kadar Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Burdur Çeltikçi Belediyesi 42 memur alıyor!

Çeltikçi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 10 memur, 10 şoför, 22 itfaiye eri alıyor. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 28 Ağustos 2020-01 Eylül 2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabilecekler.

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Üsküdar Belediyesi 41 zabıta memuru alıyor!

Üsküdar Belediye a açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacak. Başvuru yapacak adayların 20 Ağustos 2020’den 30 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 17:30’ye kadar başvurularını yapabilecek. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul

edilmeyecek.

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Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alıyor!

Derepazarı Belediyesi açıktan atama yoluyla memur kadrolarına Şehir Plancısı, Mühendis, Mimar ve Peysaj Mimarı alıyor. Başvuru yapacak adaylar istenilen belgeleri ile birlikte 26-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirecilecek.

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Çorlu Belediyesi 25 Zabıta alıyor!

Çorlu Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 25 memur alacak. Başvurular 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

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Aksaray Belediyesi 27 zabıta alıyor!

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Adaylar, sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmek için, başvuru belgelerini, 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim

etmeleri gerekiyor.

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Afyonkarahisar Akharım Belediyesi 18 memur ve zabıta memuru alıyor!

Akharım Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 18-22 Eylül 2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00- 17:00) müracaatlarını yapabilecekler.

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Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 22 memur alıyor!

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi İtfaiye eri ve teknisyen kadrolarunda istihdam edilmek üzere 22 memur alıyor. Başvurular 24 Eylül'de başlıyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24 Eylül 2020 tarihinden 28 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar, müracaatlarını yapabilecekler.

Aksaray Güzelyurt Belediyesi en az 55 KPSS puanıyla 9 memur alıyor!

Aksaray Güzelyurt Belediyesi muhasebeci memur alımı yapacak. Aksaray'da bulunan Güzelyurt Belediyesi tarafından yayımlanan muhasebeci personel alım ilanında, "Güzelyurt Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denildi.

Nevşehir Kozaklı Belediyesi 20 sayaç memuru alıyor!

Kozaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla

memur alınacak. Adaylar sözlü sınava katılabilmek için, 16-18 Eylül 2020 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

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Konya Meram Belediyesi 19 zabıta alıyor!

Konya Meram Belediyesi, açıktan atama yoluyla zabıta memuru 19 zabıta memuru alıyor. Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için belgelerini 21.09.2020 – 25.09.2020 tarihleri arasında Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,