16 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte vaka ve vefat sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 642 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,46, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,72 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 998 bin 279 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 357 bin 493'ü birinci doz, 33 milyon 342 bin 431'i ikinci doz, 6 milyon 815 bin 458'i üçüncü doz olmak üzere 84 milyon 547 bin 410'a yükseldi.

Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla , Çanakkale, Edirne Eskişehir ve Yalova oldu.

Mardin, Bitlis, Muş, En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Diyarbakır , Gümüşhane, Batman , Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"Kontrolü elde tutma imkanımız var"