16 Ağustos evde bakım parası yattı mı? e-devlet ve SMS üzerinden 16 Ağustos evde bakım maaşı hangi illere yattı sorgulama

Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. Evde bakım maaşı alanlar ağustos ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırırken dün yaptığı açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağını bildirdi. 16 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller 2021 hakkındaki detaylar…

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden (dün) itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaşarak, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı.

Peki, 16 Ağustos 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa çıkarıldığını hatırlatan Yanık, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti ve ekledi. "968,2 milyon lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz.”

16 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller 2021 listesi belli oldu mu, hangi illere maaş yattı? Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım maaşı veriliyor. Maaş alan engelli yakınları maaşların SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabiliyor.

16 AĞUSTOS 2021 EVDE BAKIM MAAŞI LİSTESİ BELLİ Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

16 AĞUSTOS EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.