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1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil! Kamu bankaları binek ve ticari araçlarda faiz indirimi kampanyasını sürdürüyor.
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