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1500 yerleşim yeri daha "çevrim içi" olacak

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 14:03 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 14:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1500 yerleşim yerinin daha kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla bu yıl 77 milyon 560 bin lira harcama yapacak.


AA muhabirinin, 2021 Yılı Yatırım Programı ve ilgili kurumların  verilerinden derlediği bilgiye göre, mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde  99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti  nedeniyle bazı köyler halen bu imkandan yararlanamıyor.
 
Söz konusu yerlere gerekli hizmeti götürmek için tüm masrafları  Evrensel Hizmet Fonundan karşılanmak üzere geniş kapsamlı bir çalışma  yürütülüyor.
 
Planlama kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önce detaylı bir hazırlık yaptı.
 
Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı,  GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet  alanlarından oluşan ve nüfusu 1-500 arasında olan 4 bin 241 yerleşim yeri  belirlendi. Buralara gerekli altyapının kurulabilmesi için de çalışma  gerçekleştirildi.
 
Mobil Haberleşme Altyapısı Faz-1 (1799 yerleşim yeri) ihalesini  kazanan Turkcell ile Faz-2 (942 yerleşim yeri) ihalesini kazanan Türk Telekom ve  Vodafone Türkiye ortaklığıyla sözleşme imzalandı.
 
Bu şirketler, söz konusu yerleşim yerlerine gerekli iletişim  altyapısını kurdu.
 
Sırada 1500 yerleşim yeri var
Daha sonra kırsal alandaki 1500 yerleşim yerine daha mobil haberleşme  hizmeti götürülebilmesi için Faz-3 projesi başlatıldı.
 
Projede toplam yatırım tutarı 1 milyar 650 milyon lira olarak  belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu tutarın 77 milyon 560 bin  liralık kısmını bu yılki çalışmalar kapsamında kullanacak.
 
Nüfusu 1-500 olan ve GSM iletişim altyapısı bulunmayan yerleşim  yerlerinde kurulumlar tamamlandığında, Türkiye tamamıyla "çevrim içi" olacak.  Turkcell, Vodafone, Türk Telekom bu tek altyapı üzerinden hizmet sunabiliyor.
 

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