1500 TL destek ödemesi başvuru detayları merak ediliyor! Lokanta, restoran ve kafe çalışanlarına 1500 TL prim destek ödemesi ne zaman verilecek?

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1500 TL'lik nakdi destek ödemesi müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, nakdi yardım yapılacaktır" dedi. Açıklamanın ardından 1500 TL destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır? 1500 TL destek ödemesi kimlere verilecek, başvuru formu ne zaman yayınlanacak? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Lokanta, restoran ve kafe çalışanlarına 1500 TL destek ödemesi detayları…

1500 TL destek ödemesi başvuru detayları merak edilip, araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası illerde vaka sayı arttığı için alınan yeni kararları duyururken, lokanta ve kafelere yeni destek verileceğini açıkladı. Yeni desteğe göre nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarına kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapılacak. Lokanta, restoran ve kafe çalışanlarına 1500 TL destek ödemesi ne zaman verilecek?

Lokantalara restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar için tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışma izni getirilirken bir de destek müjdesi verildi. Kabine Toplantısı sonrasında millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kafeler, restoranlar ve lokantalara 1500 TL destek verileceğini duyurdu.

1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor. Ancak daha önce destek başvurusunda bulunan kişilere otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi açıklama ile açıklığa kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekle ilgili açıklaması ise şu şekilde;

"Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır."