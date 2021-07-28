150 TL ve üzeri fatura ödeyenler dikkat! İade alabilirsiniz

Her ay 150 TL ve üzeri fatura ödemesi olanlar otomatik fatura talimatı vermeleri durumunda para iadesi alıyor. TEB yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyayı duyurdu.
Bankada hesabı olan müşterilerin yararlanabileceği kampanyadan TEB'de hesap açırarak herkes faydalanabiliyor.
Kampanya kapsamında en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Otomatik ödeme talımatı verilmeyen faturalar kampanya dışında kalıyor. Ayrıca faturanın ödeme yapacak kişi adına olması gerekiyor.
Her ayın sonunda 15 TL iade kazanabilmek için yeni verilecek olan faturaların ilgili ay tahsilat toplamının minimum 150 TL ve üzerinde olması gerekiyor.
Kampanya koşullarını sağlayan müşteriler kampanya katılım tarihinden itibaren 31 Aralık 2021 tarihine kadar her ay 150 TL ve üzeri otomatik fatura ödemesinin gerçekleşmesi durumunda ayda 15 TL iade kazanıyor.
Kampanya kapsamındaki iadeler, fatura ödemesinin gerçekleştirildiği ve kampanya koşullarının sağlandığı aydan sonraki ayın son iş gününe kadar otomatik ödeme talimatı verilen vadesiz hesabına yapılıyor.
Kampanya koşullarının yerine getirilip getirilmediğine yönelik son kontrol tarihi 31 Aralık 2021 olup bu tarih öncesinde yapılan işlemler kampanya kapsamında dikkate alınacak.
60 gün içerisinde kampanya şartları yerine getirilmezse tanımlı kampanya iptal ediliyor.
Kampanya döneminde verilip ilk ödemesi kampanya döneminden sonra gerçekleşen fatura talimatlarına kampanya kapsamında iade yapılmıyor.