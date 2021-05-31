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150 milyon hibe desteği! 150 milyon hibe desteği kimlere verilecek?

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:16 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:16

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.00'da başlayan toplantının ana gündem maddesi koronavirüs tedbirleri. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında hibe desteği verileceğini de açıkladı. 150 milyon hibe desteği detayları…


Türkiye 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşmenin sonuna geldi. Koronavirüs ile mücadelede yeni yol haritası için vatandaşın gözü kulağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan kabinede alınan kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz."

 

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150 milyon hibe desteği kabine toplantısı koronavirüs
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