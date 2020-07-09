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15 yıllık evlilik bitti!

15 yıllık evlilik bitti! Oyuncu Şebnem Özinal, 15 yıllık eşi Şefik Öztek ile yollarını ayırdı. Çift, anlaşmalı olarak boşandı.
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