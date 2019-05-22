15 yıl hapis cezası ile aranıyordu! AVM önünde yakalandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak insanları dolandıran ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile bir yıldır firari olarak aranan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu Kocaeli'de bir AVM önünde gözaltına alındı.

