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15 yaşındaki kızını taciz etmişti! İstismarcı baba Antalya'da tutuklandı

DHA |  16 Mart 2021 Salı - 17:10 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 22:14

İzmir'de, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında 15 yaşındaki kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler sarf eden H.Y., Antalya'da gözaltına alınmıştı. İ.Y. ise devlet korumasına alındı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre istismarca baba tutuklandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayın sırasında, bir babanın kızına cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler söylemesi üzerine harekete geçti. Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmesinin ardından yapılan araştırmada, görüntülerde yer alan kişinin, İzmir'de yaşayan H.Y. olduğu belirlendi.
 
KIZ ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINDA
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.
 
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DÜN GECE YARISI GÖZALTINA ALINMIŞTI 
 
H.Y.'nin Antalya'da bulunduğunu tespit edilmesi üzerine emniyet birimleri şüpheliyi dün gece yarısı yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
 
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TUTUKLANDI
 
Cumhuriyet Başsavcılığı istismar olayı ile ilgili açıklama yaparak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15/03/2021 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y.  isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre 15 yaşında olduğunu söylediği 29/05/2007  doğumlu mağdur İ.Y.’nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak 
yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y’nin beyanları alınmıştır. 
Şüpheli H.Y., 15/03/2021 günü Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 
gözaltına alınmış olup 16/03/2021 günü SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda 
“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
 
 

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