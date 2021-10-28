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15 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç istismar! "Abi ne olur yapma. O benim namusum"

AA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 13:02 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 13:05

15 yaşındaki kızı darbedip görüntülerini yayımlayan kişiye 43 yıla kadar hapis istemi. Sanığın, "basit yaralama", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "çocuğun cinsel istismarı" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması istendi.


Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu  H.A'yı darbeden, kıyafetlerini çıkarmaya zorlayan ve bu anları sosyal medyada  paylaşan sanık Ramazan Demirtaş hakkında, 43 yıla kadar hapis istemiyle  hazırlanan iddianame kabul edildi. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara 9. Ağır Mahkemesi'ne  gönderilen iddianameye göre, 20 Ağustos'ta T.Y. isimli kız, kavga ettiği arkadaşı  H.A'ya barışmak istediğini söyleyerek onu Boğaziçi Mahallesi'ne çağırdı.
 
 
T.Y. ve erkek arkadaşı Ramazan Demirtaş, H.A'yı buluşma noktasından  araçla alarak ıssız bir alana götürüp darbetti. H.A'yı kıyafetlerini çıkarması  için zorlayan Demirtaş, kıyafetlerini çıkaran H.A'yı cep telefonu ile  görüntüleyerek sosyal medyada yayımladı.
 
Dava dosyasına giren görüntülerde, H.A'nın, Demirtaş'a "abi ne olur  yapma", "O benim namusum, yalvarırım." dediği kayıtlara geçti.
 
Görüntülerden yola çıkan jandarma, Demirtaş ile H.A'yı darbeden kız  arkadaşı T.Y'yi kısa sürede gözaltına aldı. İddianamede ifadesine yer verilen Demirtaş, mağdur H.A'yı, kız  arkadaşı T.Y'nin darbettiğini, kendisinin de bu anları cep telefonu ile  kaydettiğini kabul etti.
 
Sanık Demirtaş hakkında, "basit yaralama", "özel hayata ilişkin  görüntü ve sesleri ifşa etme", "çocuğun cinsel istismarı" ile "cebir, tehdit veya  hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 43 yıla  kadar hapis cezası istendi. Sanık Demirtaş, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına  çıkacak.
 
Şüpheli T.Y'nin de aynı suçlardan soruşturması, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca devam ediyor.
 

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