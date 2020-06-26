15 yaşındaki çocuk, temizlik görevlisinin kabusu oldu!

İstanbul Sultangazi'de temizlik görevlisi 15 yaşındaki çocuk tarafından depoya kilitlendi. Yetiştirme yurdundan kaçtığını söyleyen çocuk, temizlik görevlisini kendisine sigara vermediği ve küfür ettiği için depoya kilitlediğini söyledi. Temizlik görevlisi çevredekilerin yardımıyla kilitlendiği depodan çıkartıldı.

İstanbul Sultangazi 'de yaşanan olayda 15 yaşındaki çocuk kendisine sigara vermediği gerekçesiyle temizlik görevlisini depoya kilitledi. Görevli vatandaşların yardımıyla depodan çıkarıldı.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ahmed-i Hani Parkı'nda meydana geldi. Parkta görevli olduğu öğrenilen temizlik görevlisi, sabah saatlerinde parkın genel temizliğini yaptıktan sonra temizlik malzemelerini parkın içerisinde bulunan depoya bıraktı. Bir anda deponun kapağının kapatılması ve kilitlenmesi üzerine panik yaşayan temizlik görevlisinin bağırması üzerine parkta bulunan vatandaşlar görevlinin yardımına koştu.

"8 YILDIR BURADAYIM BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

İtfaiyeye haber veren vatandaşlar deponun kapağının Hikmet Ali K., tarafından kilitlendiğini fark etti. Vatandaşlar, küçük çocuktan anahtarı alarak, deponun kapağını açtı. Depoda kısa bir süre mahsur kalan temizlik görevlisi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerine Hikmet Ali K., tarafından kilitlendiğini, vatandaşların yardımıyla depodan çıkartıldığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin önlem alması yönünde uyarısı üzerine temizlik görevlisi, "Ben 8 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşamadım" diye cevap verdi. Olayı gerçekleştiren çocuk temizlik görevlisinden özür dilerken itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

"ÜZERİNE KAPAĞI KAPATTIM, KİLİTLEDİM"

Parkta oturduğunu ve temizlik görevlisinden sigara istediğini söyleyen 15 yaşındaki Hikmet Ali K., "Kendisinden sigara istedim vermedi. Bana küfür etti. Sopayla ayaklarıma vurdu. 'Bekle burada geleceğim' dedi. Sonra depoya girdi. Orada bulunan sopayı çıkarıp bana vuracaktı. Benim de zoruma gitti. Ben de üzerine kapağı kapattım, deponun kapısını kilitledim" dedi.

"YURTTAN KAÇTIM"