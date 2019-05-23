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15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tacize tutuklama

DHA |  23 Mayıs 2019 Perşembe - 21:28 | Son Güncelleme : 23 05 2019 - 21:28

Kütahya'da, sosyal medya üzerinden İ.Ş.'yi (15) cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarla taciz ettiği öne sürülen evli ve 2 çocuk babası T.B. (42), tutuklandı.


Kütahyada oturan ve bir süre önce eşinden boşanan F.T., okul idaresinin oğlu İ.Ş.nin okula gitmediğini bildirmesi üzerine, ceza olarak cep telefonu kullanmasını yasakladı. El koyduğu telefonu inceleyen anne F.T., sosyal medya hesaplarındaki sohbetleri okudu. Oğlunun sınıf arkadaşının babası olan T.B.nin cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar ve videolar gönderdiğini gören anne F.T., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede küçük çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

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