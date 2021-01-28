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15 Türk kaçırılmıştı! Korsanlarla ilk temas kuruldu, mürettebat...

28 Ocak 2021 Perşembe - 17:00 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 18:41

Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiye saldırarak 1 Azeri denizciyi öldürdükten sonra 15 Türk denizciyi kaçıran deniz haydutlarıyla ilk temas kuruldu. Sağlık durumları açıklandı.


Nijerja açıklarında M/VMozart adlı konteyner gemisi korsanlar atrafından kaçıırlmış, 15 Türk denizci rehin alınmıştı.
 
Boden Denizcilik'ten konu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur.
 
Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.
 
Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik’in Borealis Denizcilik’teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir.
 
Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır." denildi.

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Türk gemisi saldırı korsan
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