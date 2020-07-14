15 Temmuz tren bileti ücretsiz mi? Demokrasi treni (anı) bileti nasıl alınır?

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce giydirme yapılmış yüksek hızlı tren (YHT), ilk seferini yapmak üzere Ankara YHT Garı'ndan saat 10.00'da hareket etti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilmiş tren, Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir hatlarında iki ay sefer yapacak. Öte yandan Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde gelen açıklamaya göre TCDD 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti kampanyası başlatıldı.

15 Temmuz görseliyle giydirilen tren ilk seferi yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nun dördüncü yıl dönümü için özel hazırlanan yüksek hızlı tren Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara- Eskişehir arasında iki ay boyunca sefer yapacak. 6 vagonlu trende normal kapasite 411 ancak korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi de korumak amacıyla oturma düzeni seyrekleştirildi ve sadece 217 koltuk için biletleme yapıldı. Ayrıca, Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde gelen açıklamaya göre TCDD 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti kampanyası başlatıldı. Demokrasi treni bileti nasıl alınır? 15 Temmuz treni ücretsiz mi?

15 TEMMUZ TRENİ ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz görseliyle giydirilen trenler seferleri boyunca normal fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilecek. Ancak 15 Temmuz Demokrasi treni ani bileti ise tamamen ücretsiz olarak, isteyen herkes tarafından alınacak.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, "www.demokrasitreni.com" internet adresi üzerinden oluşturulabilecek. Söz konusu biletler bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ TRENİ BİLETİ AL

DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ NASIL ALINIR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen TCDD, tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.

TCDD'nin açıklamasına göre, 15 Temmuz gecesi yaşana hain darbe kalkışmasında tarihe kazınan anların yer aldığı dijital biletler "www.demokrasitreni.com" internet adresinden oluşturulup paylaşılabilecek.

Anı bileti çıkarmak için, isim soyisim bilgileri girildikten sonra "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili bilgilendirmeyi okududum." kutucuğunu işaretledikten sonra "Anı Bileti Oluştur." butonuna basarak biletinizi çıkan ekranda görebilirsiniz.

15 Temmuz treni biletleri bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.