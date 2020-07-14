15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı?

FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Bu yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da tatil olup olmadığı ve aynı zamanda corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 15 Temmuz tatili ile ilgili merak edilenler...

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 'un Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmesiyle birlikte her yıl 15 Temmuz Şehitleri anma törenleri yapılıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da tatil olup olmadığı ve aynı zamanda corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 15 Temmuz ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

15 TEMMUZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili son dakika bilgileri geldiğimizde haberimizde paylaşacağız.