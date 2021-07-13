Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından milyonlarca kişinin beklediği Kurban Bayramı tatili belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil ilan edildiğini duyurdu. Pek çok kişi de '15 Temmuz tatil mi? 15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi?' sorularını araştırıyor. İşte 2021 yılı resmi tatilleri ve 15 Temmuz ile ilgili merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatili de netlik kazandı. Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tatil olup olmadığı ve Kurban Bayramı ile birleştirilip birleştirilmediği merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz tatil mi? 15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? İşte detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2021’de perşembe gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

16 TEMMUZ, 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği bugün yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.