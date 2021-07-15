15 Temmuz sözleri ve mesajları 2021! Kısa, uzun, anlamlı 15 Temmuz destanını kutlama ve anma sözleri

Bugün 15 Temmuz darbesinin 5. yıl dönümünü! Korkunç darbe gecesi şehitleri anılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle milyonlar bugünü hatırlatmak verilen mücadelenin ve hain darbe girişimi karşısındaki direnişi paylaşmak istiyor. Büyük mücadelenin 5. yıl dönümününde törenler düzenlenecek, şehitlere dualar okunacak. İşte Kısa, uzun, anlamlı 15 Temmuz sözleri ve mesajları 2021!

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü... 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimi korkunç bir gece olarak hafızalara kazındı. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar FETÖ darbe girişimi karşı koymak amacıyla sokaklara döküldü. Darbeyi karşı koyan şehitler ve gaziler o kanlı gecede büyük mücadele verdi. Günlerce demokrasi nöbeti tutuldu. 15 Temmuz'un yıldönümünde hem şehitlerimizi anmak hem de demikrasiyi hatırlatmak için pek çok kişi 15 Temmuz mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama ve anma sözleri...

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI VE SÖZLERİ

VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.