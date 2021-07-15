Diyanet İşleri Başkanlığı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımlamıştı. Hain darbe girişiminin 5. yılında 15 Temmuz için anma törenleri yapılıyor. Darbe gecesi selalarıyla milli birlik çağrısı yapan camilerden yine aynı şekilde selalar icra edilecek. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz camilerde sela okunacak mı? Bugün sela kaçta okunacak? İşte camilerde selaların okunacağı saat!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türkiye genelinde anma programları düzenleniyor. Her platformda hain darbe girişimi ve o gece yaşananlar anlatılıyor. Şehitler için anma programları, hatimler ve dualar ediliyor. Etkinlikler ve anma programları gece boyu devam edecek. Darbe gecesi selalarıyla milli birlik çağrısı yapan camiler de bu gece selalarıyla hain darbe girişimini hatırlatacak. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz camilerde sela okunacak mı? Bugün sela kaçta okunacak? İşte camilerde selaların okunacağı saat!

Diyanet İşleri Başkanlığı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla daha önce genelge yayımlamıştı. Türkiye genelinde düzenlenecek programlar detaylı şekilde genelgede yer almıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, 81 ilin il müftülüklerine gönderildi.

Bu kapsamda düzenlenecek olan etkinliklerle 15 Temmuz Ruhu’nun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi.

ŞEHİTLER İÇİN TÜM CAMİLERDE HATİM OKUNACAK

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” etkinliği yapılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kur’an kurslarında hatimler okunacak.

15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” programları yapılacak. Ankara ’da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii’nde şehitler için “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı” düzenlenecek ve bu program Diyanet TV’den canlı yayınlanacak.

15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN OKUNACAK?

15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00:13’te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak salalar okunacak.