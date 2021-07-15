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15 Temmuz şehitlerine ithafen "Sayenizde" başlıklı kamu spotu hazırlandı

15 Temmuz 2021 Perşembe - 0:37 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 0:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan "Sayenizde" başlıklı kamu spotu yayınlandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İstiklal  Marşı'nın, "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan  milletimin istiklal" dizeleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı kamu spotunda  şu ifadelere yer verildi:
 
"Boğazın kıyıya vuran rüzgarı hala ciğerlerimize doluyorsa eğer ya da  bir yaz akşamında çıkmışsak ve yürüyorsak, yine eskisi gibi iki lafın belini  kırabiliyorsak dostlarla, telli duvaklı düğünler yapabiliyorsak hep birlikte,  yarınlara ışık tutan cesaretimiz, sarılabilecek inancımız varsa eğer, tarlada  ekinimiz ve doğan her bebekte umudumuz varsa ve her baktığımızda göğsümüzü  kabartarak dalgalanıyorsa ay yıldızlı bayrağımız tüm bunlar sizin sayenizdedir."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden, "Devletine,  demokrasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine selam olsun."  sözlerinin de yer aldığı kamu spotunun sonunda, "Çanakkale'den 15 Temmuz'a bu  vatanı canı pahasına koruyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız." ve "Türkiye  geçilmez." mesajlarına yer verildi.

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Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz
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