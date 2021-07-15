15 Temmuz şehitleri dünyanın birçok ülkesinde de anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birçok ülkede etkinlik düzenlendi. ABD'nin New York şehrinde, dev Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğrafları meydandaki ekrana yansıtıldı. Birçok ülkede anma törenlerinin adresi büyükelçilikler oldu.

Manhattan'daki ünlü Times Meydanı'nda dev ekrana Türk bayrağı yansıtıldı, "Kahramanlarımız" yazısıyla birlikte şehitlerin fotoğrafları da ekrana verildi.

20 saniye süren görüntüler saatte 30 kez yayınlanıyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ndeki etkinlikte darbe gecesi yaşananlar anlatıldı. ABD eski Kongre Üyesi Pete Sessions video mesajla Türkiye’ye desteğini aktardı.

Beyaz Saray önünde bir araya gelen Türkler de ellerinde bayraklar ve şehitlerin fotoğraflarıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne destek oldu.

Kazakistan'da tören düzenlendi

Kazakistan'daki etkinlik, Türkiye'nin Nur-Sultan Büyükelçiliği'nde düzenlendi. Katılımcılara, TRT World'un hazırladığı 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan belgesel film gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Pekin Londra ve Tiflis Büyükelçiliklerinde ve Belçika'da Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde anma töreni yapıldı.

Yunanistan'da 15 Temmuz unutulmadı

Yunanistan'ın Gümülcine şehri, etkinliklerin bir başka adresi oldu. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu ve Gümülcine Türk Birliği'nde düzenlenen etkinlikte, FETÖ üyesi teröristlerin ihaneti ve darbe girişimi, bir kez daha hatırlatıldı.

KKTC'de şehitler anıldı

KKTC'de Boğaz Şehitliği'nde şehitler anıldı. 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner katıldı.

Almanya'da 15 Temmuz ihaneti hatırlandı

Almanya'da AK Parti Berlin Temsilciliği, "15 Temmuz Uluslararası Kamuoyu'nun Bakışı ve Kamu Diplomasisi" başlıklı bir etkinlik düzenledi. Toplantıda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk siyasi tarihinin en büyük ihaneti olduğu vurgulandı.

Japonya'da "FETÖ" protestosu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, terör örgütü protesto edildi.

Japonya'nın Nagoya kentinde, Türk sivil toplumu örgütü temsilcileri, FETÖ'ye ait okulun önüne yürüdü, siyah çelenk bıraktı.