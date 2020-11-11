15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? Köprü neden kapatıldı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'na iki yönlü geliş gidişler yapılamıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar da 'Köprü neden kapatıldı?' sorusunu araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte detaylar...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'na iki yönlü trafik sağlanamıyor. FSM köprüsünde de trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ne zaman açılacak? İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili son durum...

KÖPRÜ NEDEN KAPALI?

Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul ’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu’dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık , Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

Diğer günler kapatılacak yollar ve İETT hatları için belirlenen alternatif güzergâhların listesi ise aşağıda yer alıyor: