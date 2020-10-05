15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayıp hayatta kaldı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren mucizevi bir intihar sağ kurtulma olayı yaşandı. Kamuoyuna yansımayan bu olayın ayrıntılarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan 17 yaşındaki Şeyma A.'yı kurtaran kaptan Cemal Naral anlattı.

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, Beykoz 'da ikâmet eden Şeyma A., 5 Eylül Cumartesi günü taksiye binerek Mecidiyeköy'e gideceğini söyledi. Ancak taksi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldiği sırada, trafiğin yavaşlamasını fırsat bilen genç kız, "Çok midem bulanıyor" deyip araçtan indi ve köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Kıyıya 150 metre uzaklıkta İstanbul Boğazı'na düştü. O esnada köprünün altından geçmekte olan "Der Saadet" adlı gezi teknesinde, İstanbul manzarası fotoğrafı çeken bir yolcu Şeyma A.'nın düşüşünü gördü. Hemen kaptana duruma anlattı.

'BEN NEDEN ÖLMEDİM?'

Yolcunun gösterdiği noktaya dümeni kıran kaptan, çalışanları ve yolcular genç kızı tekneye çıkardı. İkinci mucize ise teknedeki yolculardan birinin sağlık çalışanı olmasıydı. İlk müdahaleyi, mucizeler zincirinin halkası olan sağlık çalışanı yolcu yaptı. 7 dakikada kıyıya, Üsküdar İskelesi'ne götürülen Şeyma A., vakit kaybetmeksizin polisler, Kıyı Emniyeti ekipleri ve sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı ve adeta ölümün kıyısından yaşama döndürüldü. İddiaya göre Şeyma A. kendisine geldiğinde; dudaklarından dökülen ilk cümle "Ben neden ölmedim?" sorusu oldu. Tedavi altına alınan ve psikolojik sorunları olduğu için intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen genç kız, işte böyle bir mucizeler serisiyle adeta ölümün kıyısından yeniden yaşama döndürülmüş oldu. Olayın ardından genç kızın psikologlar eşliğinde ifadesine başvuruldu.

Kaptan Cemal Naral, "20 yıllık kaptanım ve ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Bir yolcumuz beni uyardığında hiç tereddüt etmeden dümeni kırdım. Çalışanlarım ve yolcularımızla birlikte üzerimize düşen insanlık vazifemizi yaptık. Sonradan kızımızın hayatta kaldığını öğrendik ve çok mutlu olduk" dedi.