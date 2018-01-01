Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2018'e saniyeler kala vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden araçlarından inerek 10'dan geri sayım yaptı. Sayımın ardından vatandaşlar boğazdaki havai fişek gösterilerini doyasıya seyretti. Muhteşem boğaz manzarası eşliğinde yeni yılı karşılayan vatandaşların coşkusu havadan görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu
İHA | 01 Ocak 2018 Pazartesi - 0:49 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 0:49