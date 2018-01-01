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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu

İHA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 0:49 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 0:49

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yeni yıla giren vatandaşlar havai fişek gösterisini doyasıya seyretti.


Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2018'e saniyeler kala vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden araçlarından inerek 10'dan geri sayım yaptı. Sayımın ardından vatandaşlar boğazdaki havai fişek gösterilerini doyasıya seyretti. Muhteşem boğaz manzarası eşliğinde yeni yılı karşılayan vatandaşların coşkusu havadan görüntülendi.

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