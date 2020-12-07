15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 Karayolunda hareketlilik başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 38 oldu.