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15 Temmuz şehidinin adı kütüphanede yaşayacak

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 19:01 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 19:06

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru Kemal Tosun'un adı, Sultangazi Mehmetçik İlkokulu'nda yapılan kütüphaneye verildi


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce,  "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında yapılan  kütüphanenin açılışına İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube  Müdürü Serkan Şahan, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ve şehit polis Tosun'un eşi  Zuhal Tosun'un katıldı.
 
Kaymakam Uğur Kalkar, programda, "Şehidimizin adını yaşatacak en  anlamlı şeylerden bir tanesi de böyle bir kütüphaneye isim vermek olmalı.  Okumayı, kütüphanelerden istifade etmeyi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Bu  memleketi çok daha iyi noktalara getirmek için eğitim kalitesini yükseltmek  hepimizin çabası olmalı. Memleketimizin birliği adına canlarını feda eden tüm  şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.
 
Zuhal Tosun ise eşinin adının bir kütüphaneye verilmesinden dolayı  gurur duyduğunu dile getirdi.
 
Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz da programda tüm şehitler için  dua etti. İlköğretim 4. sınıf öğrencisi Elif Ece, şehit polis Tosun için yazılan  şiiri okurken salonda duygusal anlar yaşandı.
 
Konuşmaların ardından şehit Kemal Tosun adına yaptırılan kütüphanenin  açılışı kurdelesi kesildi.
 

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15 Temmuz şehidi adı kütüphaneye verildi Kemal Tosun Sultangazi Mehmetçik İlkokulu
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