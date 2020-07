15 Temmuz şehidi polisin babası: Unutmadık, unutamayız

Darbe girişimi sırasında, İstanbul Orhanlı Gişeleri'nde görev yaparken, ekip aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen’in babası Metin Özen de oğlunun mezarına karanfil bıraktı. Özen, “Bizim için her gün aynı. Yeni gibi. Her zaman aklımızda. Her zaman bizim için taze. Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız da” diye konuştu.