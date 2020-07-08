15 Temmuz resmî tatil mi 2020? Pazartesi 15 Temmuz 2020 tatil mi?

15 Temmuz tatil mi, 15 Temmuz 2020 hangi gün, sorularına cevap aranıyor. 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin dördüncü yılına kısa bir süre kala, vatandaşlar arama motorları üzerinden 15 Temmuz ile araştırmalarını hızlandırdı.

15 Temmuz 2016 yılında Harekât Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı grupları tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Darbe girişiminin 4. Yıldönümüne çok az kalmışken, arama motorları üzerinden 15 Temmuz resmî tatil mi, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor, soruları araştırılıyor.

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklama sonucunda milyonlarca vatandaş sokağa döküldü ve darbe engellendi. Bu olay sonrası, 15 Temmuz resmî tatil ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda, "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir" ifadesiyle, 15 Temmuz’un resmî tatil ilan edildiğini duyurdu.

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.