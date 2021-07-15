15 Temmuz Müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışa katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak.

Müze, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.

15 Temmuz’da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılacak.

Müzenin, karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı müzenin, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların devasa bir video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırıldığı "en uzun gece" salonunda, ziyaretçiler tarihe tanıklık edecek.

ÖZEL BÖLÜMLERDE HER ŞEHİDİN BİYOGRAFİSİ YER ALACAK

Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisi yer alacak.