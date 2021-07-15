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15 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka sayılarında korkutan artış

15 Temmuz 2021 Perşembe - 19:34 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 19:58

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca haritayı paylaşırken, kırmızı kategoriden çıkan iki ili daha duyurdu. Tabloda vaka ve vefat sayısında düne göre yükseliş olduğu görüldü.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Tabloya göre Türkiye'de, son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi  yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti,  iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,12,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 30,78 olarak gerçekleşti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz 653 bin 974 aşı uygulandı.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 560 bin 60'ı  birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü  doz olmak üzere 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il  sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane  olarak sıralandı.
 
"Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra  Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle  bayramı karşılayalım." ifadelerine yer verdi.
 

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Türkiye Kovid-19 pozitif
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