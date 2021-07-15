15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle pek çok kişi kargo işlemleri için bugün kargoların açık olup olmadığını sorguluyor. MNG, Yurtiçi Kargo, Sürat ve Aras Kargo firmalarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? Resmi tatillerde kargolar çalışır mı? İşte kargoların çalışma saatleri...

15 Temmuz 'un resmi tatil olması nedeniyle kargo gönderi işlemlerini yapacak çoğu kişi bugun kargoların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu sorguluyor. Özellikle Aras Kargo , MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo'dan gönderi bekleyenler kargoların çalışma saatlarini araştırıyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? Resmi tatillerde kargolar çalışır mı? İşte kargoların çalışma saatleri...

ARAS KARGO AÇIK MI?

Aras Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili paylaştığı bilgi şu şekildeydi;

Değerli Müşterilerimiz,

15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.

16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.

SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Sürat Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

Değerli Müşterilerimiz;

15 Temmuz Perşembe günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir.

16 Temmuz Cuma günü tüm birimlerimizle hizmetimize devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun!

MNG KARGO AÇIK MI?

MNG Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.

16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.

Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.

YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili şu bilgiyi paylaştı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebi ile tüm birimlerimiz kapalı olacaktır.