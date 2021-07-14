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15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) |  14 Temmuz 2021 Çarşamba - 20:08 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 20:08

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda fotoğraf sergisi açtı. Yolcular, sergiye yoğun ilgi gösterdi.


15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğraf havalimanındaki yolcuların beğenisine sunuldu. Serginin,15 Temmuz Perşembe akşamına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı Sergi alanında yer almaya devam edeceği öğrenildi.
 
Sergiyi gezen bir kişi, "İnsanlar duygulanıyor, yapacak bir şey yok. Olmaması gereken şeyler maalesef. Selçuklu’dan bu yana kadar dış güçlerin yapmış olduğu dini istismar ederek bizi bu hale getirenler. Bu vatan bizim vatanımız, bu toprak bizim toprağımız. Bayraksız, vatansız, topraksız olmuyor. Bunun herkes kıymetini bilmesi lazım." dedi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz emokrasi ve Milli Birlik Günü
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