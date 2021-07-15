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15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili flaş detay! 'TSK önledi'
Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesi, neredeyse her aşamasını açık gözlerle dakika dakika izlediği bir kâbusu yaşadı. Kendi halkını korkutmak için asker üniforması giyen FETÖ’cüler, kentler üzerinde alçak uçuş yapan savaş uçaklarından bombalar attılar. Bombaların hedeflerinden biri de milli iradenin karargâhı Meclis idi. Helikopterler, Genelkurmay kavşağında halkın üzerine mühimmat bombaları fırlattı.