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15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte MEB 2018 resmi tatilleri...

10 Ocak 2018 Çarşamba - 11:25 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 11:25

15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Sorusunun cevabı veliler ve öğrenciler tarafından merakla aranıyor. İlk eğitim ve öğretim yılının sona ereceği 15 gün dinlenileceği yarı yıl tatili ne zaman? İşte sömestr tatili ve 2018 yılına dair resmi günlerin bilgisi...


Yarı yıl tatili için geri sayım başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 günlük sömestr tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? 15 tatil ve MEB'in duyurduğu 2018 resmi tatillerini haberimizde derledik.

15 TATİL NE ZAMAN? 
 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili için artık çok az zaman kaldı. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken bir yandan da tatil için heyecanlanıyorlar. Bu sene 15 tatil 19 Ocak Cuma günü itibari ile başlayacak, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü de ders başı yapılacak.
 
2018 RESMİ TATİLLER
 
– 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil
– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil
– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi resmi tatil
– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün  resmi tatil
– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün 
– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün 
– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı 
– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi  resmi tatil
– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün  resmi tatil
– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün  resmi tatil
– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün) resmi tatil
– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün resmi tatil
– 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil

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