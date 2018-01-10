15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte MEB 2018 resmi tatilleri...

15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Sorusunun cevabı veliler ve öğrenciler tarafından merakla aranıyor. İlk eğitim ve öğretim yılının sona ereceği 15 gün dinlenileceği yarı yıl tatili ne zaman? İşte sömestr tatili ve 2018 yılına dair resmi günlerin bilgisi...

