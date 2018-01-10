15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte MEB 2018 resmi tatilleri...

Yarı yıl tatili için geri sayım başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 günlük sömestr tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? 15 tatil ve MEB'in duyurduğu 2018 resmi tatillerini haberimizde derledik.
15 TATİL NE ZAMAN?
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili için artık çok az zaman kaldı. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken bir yandan da tatil için heyecanlanıyorlar. Bu sene 15 tatil 19 Ocak Cuma günü itibari ile başlayacak, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü de ders başı yapılacak.
2018 RESMİ TATİLLER
– 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil
– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil
– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi resmi tatil
– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün resmi tatil
– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi resmi tatil
– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün resmi tatil
– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün resmi tatil
– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün) resmi tatil
– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün resmi tatil
– 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil
– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı
– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil