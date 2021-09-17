15 tatil ne zaman, 1. dönem ara tatil hangi tarihte? MEB 2021-2022 takvimine göre ilk ara tatil tarihi…

MEB 2021-2022 akademik takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Öğrenciler 1.5 senenin ardından 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başladı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre 5 günlük tatil, yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihler de netleşti. Peki, 15 tatil ne zaman, 1. dönem ara tatil hangi tarihte, kaç gün?

Okullarda ilk ara tatil ve sömestr tatili merakla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takviminde okul tatil günlerini geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Peki, 1. ara tatil ne zaman, ilk ara tatil hangi tarihte? MEB 2021-2022 takvimine göre ilk ara tatil tarihi…

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.



2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.