Milyonlar Kabine toplantısında hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalar ve eğitim ile ilgili kararlar merak ediliyordu.2021 yılının ikinci Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kararları tek tek açıkladı. Peki, 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

İki saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bugünkü kabine toplantımızda salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirdik. Bugünkü kabine toplantımızda salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirdik. 15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak."