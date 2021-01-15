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15 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

15 Ocak 2021 Cuma - 19:18 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 19:52

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 921 yeni hasta belirlendi, 169 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 169 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 664’e yükseldi.
 
Toplamda 27 milyon 66 bin 653 test yapıldı. Bugün 167 bin 211 test yapıldığı, 8 bin 314 yeni vaka, 921 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 373 bin 115 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 109 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 246 bin 47’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.
 

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