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15 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka sayısında korkunç artış

15 Nisan 2021 Perşembe - 19:32 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 19:35

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.


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