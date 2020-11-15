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15 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

15 Kasım 2020 Pazar - 19:14 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 19:16

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.


Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
 
Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
 

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Sağlık Bakanlığı 15 Kasım koronavirüs
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