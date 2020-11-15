15 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
15 Kasım 2020 Pazar - 19:14 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 19:16
Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık
çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.