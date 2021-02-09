15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonundan şok detaylar!

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve 56 rütbeli askerden 31'i İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Öte yandan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, örgüt mensubu olmayan öğrencileri saatlerce güneşin altında yerde süründürdüğü, saatlerce cansız nesnelere selam verdirdiği, saatlerce Çin oturuşu yaptırdığı ve öğrencilere mezun edilmeyeceklerinin kendilerine her fırsatta ifade edilmesi suretiyle okuldan ayrılmalarına neden oldukları iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2006-2014 yılları arasında 780 Hava Harp Okulu öğrencisine kötü davranarak ve işkence ederek okuldan ayrılmasına neden olduğu iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah 15 ilde "Vefa operasyonu" düzenlendi. 31 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, örgüt mensubu olmayan öğrencileri saatlerce güneşin altında yerde süründürdüğü, saatlerce cansız nesnelere selam verdirdiği, saatlerce Çin oturuşu yaptırdığı ve öğrencilere mezun edilmeyeceklerinin kendilerine her fırsatta ifade edilmesi suretiyle okuldan ayrılmalarına neden oldukları iddia edildi. Öte yandan şüphelilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı ya da "FETÖ üyesi olmak" suçunda soruşturma geçirdikleri öğrenildi.

SORUŞTURMAYI ESKİ ASKERİ YARGITAY ÜYESİ ALBAY BAŞLATTI

Soruşturmayı eski Askeri Yargıtay üyesi Albay ve Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi başlattı. Vefa Operasyonu'nda 2006-2014 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'na pilot ve yardımcı yer sınıfından subay yetiştirmek olan bu kurumda, 780 öğrencinin ayrılmak zorunda bırakıldığının belirlendiği bilgisi edinildi.

ÖRGÜT MENSUBU OLMAYAN ÖĞRENCİLER İŞKENCEYE TABİ TUTULDU

Soruşturma kapsamında 780 öğrencinin okuldan ayrılma sebebi ve gerekçelerinin tespiti için, 780 öğrencinin "müşteki" ve "tanık" olarak dinlendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında öğrencilerin 15 yıllık revir kayıtlarının komutanlıktan istendiği, söz konusu raporların bilirkişi tarafından incelendiği ve müşteki eski öğrencilerin anlatımlarının doğrulandığı bilgisi edinildi.

"ÖĞRENCİLERİN SAATLERCE GÜNEŞİN ALTINDA YERDE SÜRÜNDÜRÜLDÜ"

Müşteki tanık ifadelerine göre öğrencilerin saatlerce güneşin altında yerde süründürüldüğü, saatlerce cansız nesnelere selam verdirildiği ve saatlerce Çin oturuşu yaptırıldığı öğrenildi. Soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Personel ve Tayin Daire Başkanlığı'nda görevli bir kısım FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleri tarafından Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli eğitici personel durumunda alay, filo, kol ve TİM komutanlarının FETÖ üyeleri arasından seçildiği ve örgüt mensubu olmayan öğrencilerin organize ve planlı şekilde işkence, eziyet ve tahammülü zor muamele koşullarına tabi tutulduğu öğrenildi. Ayrıca öğrencilerin asla mezun edilmeyeceklerinin kendilerine her fırsatta ifade edilmesi suretiyle okuldan ayrılmalarına neden olduğu bilgisi edinildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇOĞU DARBE GİRİŞİMİNE KATILDI

Müşteki ve tanıkların ifadesi incelendiğinde kimlikleri belirlenen şüphelilerin, önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı ya da FETÖ üyesi olmak suçunda soruşturma geçirdikleri öğrenildi. Kaçma ve delilleri karartma şüphelerinin bulunduğu için Başsavcılık tarafından

bugün İstanbul merkezli toplam 15 ilde operasyon yapıldı. FETÖ faaliyetleri kapsamında astlarına emir vermek suretiyle birçok kez işkence yapmak ve yaptırmak suçlarından dolayı 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince aynı suçlardan dolayı şüpheli bulunup hükümlü veya tutuklu statüsünde bulunan tamamı Hava Harp Okulu'nda eskiden görev yapmış personel hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Vefa Operasyonu'nda haklarında adli işlemler başlatılanlar arasında 15 Temmuz Darbe Girişimine katıldıkları gerekçesiyle hüküm giyen eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan Binbaşı Taner Berber ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombala emrini veren eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı gibi birçok eski subayın olduğu öğrenildi.

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