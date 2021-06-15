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15 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 19:49 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 20:47

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti. 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye  yükseldi.
 
Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342  bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4,  yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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